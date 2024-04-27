Около десятка сбитых беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега

В лесах Подмосковья после таяния снега удалось обнаружить около десятка БПЛА.

Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они всё ещё несут угрозу вашей безопасности», — отмечают представители управления.

Ранее вблизи нефтебазы в Подольском городском округе Московской области были найдены крупные фрагменты ударного беспилотника самолётного типа.