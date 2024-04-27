RT в Telegram
Подпишись

Около десятка сбитых беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега

Короткая ссылка
В лесах Подмосковья после таяния снега удалось обнаружить около десятка БПЛА.

Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они всё ещё несут угрозу вашей безопасности», — отмечают представители управления.

Ранее вблизи нефтебазы в Подольском городском округе Московской области были найдены крупные фрагменты ударного беспилотника самолётного типа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить