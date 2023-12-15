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Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России

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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал об организации Матча звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.
Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы приготовили большое количество сюрпризов. Будет много шуток, юмора и самоиронии. Так, Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Быстрова, Монсона, Кириленко, Евсеева», — цитирует Терёшина «СЭ».

Мероприятие пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 мск.

Российский арбитр Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев и Иван Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России.

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