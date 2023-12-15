Мостовой выйдет в царской мантии на Матч звёзд Кубка России
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«Мы приготовили большое количество сюрпризов. Будет много шуток, юмора и самоиронии. Так, Мостовой облачится в царскую мантию. Будут свои роли у Быстрова, Монсона, Кириленко, Евсеева», — цитирует Терёшина «СЭ».
Мероприятие пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 мск.
Российский арбитр Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России между командами Пути РПЛ и регионов.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев и Иван Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России.