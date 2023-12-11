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Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал футболистов, которые будут представлять клуб в Матче звёзд Кубка России.
Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России
  • Gettyimages.ru

«ЦСКА на Матче звёзд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня — непосредственно в игре, а Игорь — за пределами поля», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

В составе команды Пути РПЛ сыграют Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Никита Кравцов и Эдгар Севикян. Игра пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России.

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