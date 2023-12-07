Стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России
- РИА Новости
В команду попали:
Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо», Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо», Вологда), Максим Турищев («Родина»).
Матч пройдёт 16 декабря. Сыграют сборные Пути РПЛ и Пути регионов.
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