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Стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России

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Определился состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России по футболу. 
Стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России
  • РИА Новости

В команду попали:

Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо», Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо», Вологда), Максим Турищев («Родина»).

Матч пройдёт 16 декабря. Сыграют сборные Пути РПЛ и Пути регионов.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) поддержит грантами учителей физкультуры.

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