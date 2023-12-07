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РФС поддержит грантами учителей физкультуры

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Российский футбольный союз (РФС) поддержит грантами учителей физкультуры.
РФС поддержит грантами учителей физкультуры
  • © РФС

Денежные вознаграждения в размере от 35 до 70 тыс. рублей получат преподаватели из школ — участниц проекта «Футбол в школе».

На финальном этапе экспертное жюри из футбольных звёзд, журналистов и популярных блогеров просмотрело видеопрезентации 48 учителей физкультуры и преподавателей дополнительного образования, которые стали победителями профессионального конкурса «Магнит футбола» в своих регионах.

Фамилии 11 лучших будут объявлены 16 декабря: их чествование станет частью программы Матча звёзд Кубка России.

В конкурсе принимали участие учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования, которые занимались с детьми в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в 2022—2023 учебном году — это 3780 учителей из 2150 школ в 48 регионах России.

Ранее РФС объявил о судейских назначениях на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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