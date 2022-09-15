Плата за непрофессионализм: почему Чимаев не стал ближе к титулу после победы над Холлэндом на UFC 279

Хамзат Чимаев расправился с Кевином Холлэндом и одержал 12-ю победу подряд на UFC 279, но не получил статус первого претендента на титул. Провал на взвешивании не только не позволил ему подняться на второе место в рейтинге полусреднего веса, но и заставил руководство промоушена задуматься о переводе шведа в средний дивизион. Что ждёт бойца в ближайшем будущем — в материале RT.

Хамзат Чимаев стал главной звездой прошедшей недели в смешанных единоборствах. Шведский боец успел принять участие в массовой потасовке и провалить взвешивание, чем спровоцировал кардинальные изменения в карде главного турнира сентября. А затем как ни в чём не бывало зашёл в клетку и не оставил камня на камне от Кевина Холлэнда — яркого ударника, в 2020-м установившего рекорд среднего веса по числу побед за один календарный год. И всё это заставило задуматься как о перспективах уроженца Чечни в целом, так и о его возможном переходе в другой дивизион.

Неспособность Чимаева уложиться в лимит полусреднего веса стала шоком для фанатов смешанных единоборств по всему миру. Это было отчётливо слышно как в ходе боя, так и после его, когда Хамзата освистала добрая половина арены в Лас-Вегасе. Не повлияли на это даже заявления Даны Уайта о том, что на отказе от продолжения весогонки настоял врач, а сам спортсмен был готов продолжать сложный и опасный для здоровья процесс.

Возможно, именно ввиду этого в MMA-сообществе стала крайне популярной теория, согласно которой схватка Чимаева с Холлэндом изначально входила в планы UFC, а всё произошедшее перед турниром не более чем постановка. И здесь есть рациональное зерно. Сама по себе битва с Кевином вряд ли привлекла бы такое же внимание аудитории, как противостояние Хамзата со звёздным Нейтом Диазом. А это, в свою очередь, грозило негативно сказаться на показателях продаж билетов и платных трансляций.

В то время как возникшая шумиха помогла и привлечь дополнительный интерес к мероприятию, и осуществить изначальные планы матчмейкеров. Допускает такую версию и представитель AMC Fight Nights Александр Гребнев. По его мнению, всё сложилось слишком идеально для промоушена, вследствие чего вызывает определённые подозрения.

«Расклад слишком идеальный. Чимаев не делает вес, но в этом же карде находится ещё один человек, который бьётся в полусреднем весе, но имеет опыт выступлений в среднем, да ещё и конфликтовавший с ним. Можно списывать это на невероятную случайность. Но UFC — это огромная пиар-машина. Поэтому не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что всё это было спланировано. Хотя Дана Уайт и его ближайшее окружение никогда не скажут об этом. Потому что тогда на репутацию промоушена падёт тень», — сказал RT Гребнев.

Так или иначе, но проблем Чимаева с весогонкой эта ситуация не отменяет. Если верить словам его тренера Андреаса Михаэля, на момент старта тренировочного лагеря спортсмен весил слишком много и не успел заблаговременно избавиться от лишних килограммов, вследствие чего был вынужден форсировать процесс в последнюю неделю. И хотя для самого Хамзата это был первый подобный случай с момента его перехода в UFC, ранее многие коллеги сталкивались с такими же сложностями. Достаточно вспомнить регулярно не укладывавшихся в рамки дивизиона Келвина Гастелума, Джонни Хендрикса и Энтони Джонсона — бойцов, впоследствии вынужденных смириться и сменить категорию.

Да, в случае с Чимаевым речь идёт о первом проваленном взвешивании, поэтому говорить о необходимости отказываться от попыток биться в полусреднем весе пока нет. И это было бы крайне нелогично, ведь уже сейчас он входит в элиту дивизиона до 77 кг и в ближайшем будущем способен драться за пояс. Хамзат вполне мог стать первым претендентом ещё в 2022 году, если бы не сенсационный исход сражения Камару Усмана с Леоном Эдвардсом. Победа англичанина сделала неотвратимым проведение трилогии с нигерийцем и вынудила шведа заняться поиском других оппонентов.

И вопросы заключаются не только в том, кто именно станет следующим соперником Чимаева, а в какой весовой пройдёт схватка. Тот же Уайт выразил желание увидеть битву с участием Хамзата в среднем весе, в то время как работающий с ним в «Ахмате» Мурад Бичуев не разделил эту точку зрения. По его словам, шведу стоит сосредоточиться на выступлениях в родной весовой и продолжить путь за трофеем. Так же полагает и Гребнев, при этом исключающий, что Борз возьмёт паузу и будет ожидать исхода дуэли Усмана с Эдвардсом.

«Да, Чимаев может ждать завершения реванша между Усманом и Эдвардсом, но мне кажется, он не пойдёт на такое. Во-первых, длительный простой не в его интересах. Во-вторых, он захочет доказать, что способен сделать 77 килограммов. Его очень сильно возненавидели после того, как он провалил взвешивание», — отметил Гребнев.

Проблема в том, что найти Чимаеву достойного оппонента, победа над которым способна ещё больше поднять уровень его популярности, не так-то просто. Самым логичным кажется свести его со вторым номером рейтинга Колби Ковингтоном. Однако подводных камней тут предостаточно. Американец может не захотеть биться с молодым и опасным соперником (о чём уже ходили слухи), промоушен — вновь рисковать остаться без главного поединка, а сам Хамзат — ещё раз проходить изнурительную процедуру сгонки веса за относительно короткий промежуток времени.

В связи с этим не менее вероятным кажется вариант, при котором Чимаеву позволят подраться в среднем весе и сделать очередной шаг на пути к званию чемпиона в двух дивизионах. Вопрос лишь в том, кто может разделить с ним октагон. Сейчас статус Хамзата настолько высок, что битва с условным Джеральдом Мёршартом уже не будет казаться логичной. Для поддержания уровня ажиотажа вокруг своей персоны Чимаеву необходимо сразиться с одной из звёзд категории, а это вполне может закончиться для него плачевно.

«Мне кажется, сейчас Чимаеву устроят поединок в среднем весе — просто чтобы поднять его популярность. Например, с Пауло Костой. Это хайповый бой. Но это определённые риски, потому что бразилец огромный, сводить их в клетке — значит идти на определённый риск. Как мне кажется, рекорд Хамзата может быть подпорчен», — предположил Гребнев.

Помимо Косты, планов на ближайшее будущее нет ещё у нескольких представителей среднего дивизиона. Но большинство из них либо не настолько известны, чтобы претендовать на бой с Чимаевым, либо совсем недавно проявили себя не лучшим образом. Джаред Каннонир стал участником одного из самых несмотрибельных титульных поединков за последнее время, Марвин Веттори только провёл трёхраундовую дуэль с Робертом Уиттакером, а Шон Стриклэнд является спарринг-партнёром Чимаева и вряд ли будет драться с ним. Поэтому спектр возможных оппонентов довольно скудный.

То же самое касается и полусреднего веса. Если оставить за скобками Ковингтона и Усмана с Эдвардсом, по-настоящему масштабной может стать разве что схватка Чимаева с Хорхе Масвидалем, но не с точки зрения спортивной составляющей. В своё время американец шокировал мир MMA, когда одним ударом коленом поставил крест на карьере другого борца — Бена Аскрена, но повторить это с Хамзатом ему вряд ли удастся. Остальные спортсмены явно недотягивают до уровня шведа — как в плане медийности, так и навыков.

«Сейчас в полусредней категории сложно найти такого же раскрученного бойца. Может быть, Хорхе Масвидаль, но он дважды проиграл Камару Усману, потом ещё и Колби Ковингтону. Да, есть Джефф Нил, Белал Мухаммад, но большая аудитория их не знает», — соглашается Гребнев.

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Правда, и самому Ковингтону уже мало кто отдаёт предпочтение в сражении с Чимаевым. По мнению Бичуева, Хамзат разберётся с ним так же легко, как с Холлэндом. Схожего мнения придерживается и Гребнев.

«Не могу спорить с Мурадом. Это очень крутой тренер и специалист, очень тонко понимающий спорт. В принципе, я с ним согласен. Но думаю, что Чимаеву будет не так просто «сожрать» Ковингтона в партере. Всё-таки у Колби высокий уровень борцовских навыков. Да, она (борьба. — RT) не настолько техничная, как у Хамзата, но это в целом относится к американской борьбе. В этом плане она уступает европейской и тем более российской. Но я думаю, что скорее Чимаев выиграет нокаутом, чем удушающим или болевым», — считает боец AMC Fight Nights.

Таким образом, хоть Чимаев и вновь напомнил о себе как об одном из самых быстро развивающихся бойцов UFC, его ближайшие перспективы не так ясны. Если устроить схватку с Ковингтоном не удастся, он рискует оказаться в непростой ситуации. Ради поддержания уровня популярности ему придётся либо соглашаться на непростую схватку с условным Костой, либо требовать встречи с Масвидалем. В противном случае ему предстоит ставить свой рекорд на кон в дуэли, успех в которой может не позволить ему ни подняться вверх в рейтинге, ни укрепить свой звёздный статус.