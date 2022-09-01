Битва Чимаева с Диасом, реабилитации Сидельникова и Абдурахимова: самые ожидаемые события сентября в MMA

Хамзат Чимаев сразится с Нейтом Диасом в последнем поединке американца по действующему контракту с UFC, а Сирил Ган и Тай Туйваса поборются за звание претендента на титул в тяжёлом весе. Кирилл Сидельников и Денис Тюлюлин постараются реабилитироваться за обидные поражения, а Шамиль Абдурахимов и Роман Копылов — прервать неудачную серию и сохранить прописку в Абсолютном бойцовском чемпионате.

UFC Fight Night 209

Дата и место проведения: 3 сентября, Париж (Франция).

Значимые бои: Сирил Ган — Тай Туйваса, Роберт Уиттакер — Марвин Веттори, Роман Копылов — Алессио Ди Кирико.

В начале сентября состоится знаковое событие для французских смешанных единоборств. Местные болельщики наконец получат возможность насладиться не только турнирами Bellator, но и крупнейшего MMA-промоушена мира, а в главном поединке выступит их звёздный соотечественник. Сирил Ган постарается реабилитироваться за обидное поражение от Фрэнсиса Нганну и вновь заявить о претензиях на титул. Помешать ему попытается Тай Туйваса, уже успевший сотворить не одну сенсацию. За последние 14 месяцев он поочерёдно побил скандального Грега Харди и перспективного Аугусто Сакаи, а в феврале шокировал мир спорта, уложив самого Деррика Льюиса — рекордсмена UFC по числу нокаутов.

И если в поединке Гана и Туйвасы вполне может определиться следующий претендент на титул в тяжёлом весе, то Роберт Уиттакер и Марвин Веттори поспорят за очередную возможность сразиться с обладателем пояса в средней категории — Исраэлем Адесаньей. Ранее оба по два раза бились с нигерийцем, но не преуспели. И пока нет никаких предпосылок, что в следующий раз всё завершится иначе. Но более достойных кандидатов в дивизионе до 83,9 килограмма по-прежнему нет.

В свою очередь, за сохранение прописки в промоушене будет сражаться Роман Копылов. После прихода в UFC экс-чемпион Fight Nights потерпел два поражения, а ещё одна неудача может поставить крест на его перспективах в лиге. И битва с Алессио Ди Кирико — чуть ли не идеальная возможность подправить статистику. Итальянец уступил в четырёх из пяти боёв, в последнем из которых продержался всего 17 секунд.

UFC 279

Дата и место проведения: 10 сентября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Хамзат Чимаев — Нейт Диас, Шамиль Абдурахимов — Жаилтон Алмейда, Ли Джинглианг — Тони Фергюсон, Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт.

А уже неделю спустя свою безвыигрышную серию постарается прервать ещё один россиянин. Шамиль Абдурахимов уступил досрочно в трёх последних схватках, а соотечественнику Сергею Павловичу и вовсе проиграл в первом раунде. Это стоило ему места в верхней десятке рейтинга тяжёлого веса, а провал в следующей битве наверняка приведёт к вылету из топ-15.

Его соперником станет перспективный Жаилтон Алмейда — бывший полутяжеловес, взявший верх над известным отечественным бойцом Насрудином Насрудиновым на шоу Dana White’s Contender Series. Но недооценивать его не стоит и по другой причине. Бразилец идёт на серии из 11 побед, каждая из которых была одержана досрочно.

Укрепиться в UFC постарается и Денис Тюлюлин. В июле RT уже анонсировал его бой с Джейми Пикеттом, но тот был перенесён на более поздний срок. И с тех пор мало что поменялось. Лучшей возможности убедить боссов промоушена в своей состоятельности у россиянина может и не быть. Американец впечатляет скорее «физикой», а не своим мастерством.

Закрывать вечер будет схватка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом. Для американца она станет последней по действующему контракту. 37-летний боец неоднократно и в довольно жёсткой форме требовал у руководства дать ему войти в октагон и позволить уйти в свободное плавание, но матчмейкеры медлили. Возможно, надеялись на возвращение Конора Макгрегора и завершение кассовой трилогии. Но восстановление ирландца затянулось, а его бывший оппонент стал вести себе всё более вызывающе, в связи с чем терпение Даны Уайта лопнуло.

В итоге, проводить Диаса было доверено Чимаеву, что было неоднозначно воспринято в MMA-сообществе. По мнению бывшего бойца полусреднего веса Дэна Харди, за выступление против промоушена легендарного спортсмена было решено «казнить» в прямом эфире. Организацию же такого боя он назвал «позором» и «покушением на убийство». Букмекеры такие опасения разделяют и называют Хамзата явным фаворитом.

Вопрос лишь в том, что получит швед чеченского происхождения в случае успеха. Если бы Камару Усман взял верх над Леоном Эдвардсом, Чимаев наверняка был бы назван первым претендентом, но сейчас наиболее логичным кажется проведение реванша между нигерийцем и британцем. А в этом случае Хамзату придётся либо ждать, либо биться с Колби Ковингтоном. А это гораздо более сложное испытание, чем лишённый мотивации Диас.

Dana White’s Contender Series (8-я неделя)

Дата и место проведения: 13 сентября, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Икрам Алискеров — Марио Соуза.

Трое суток спустя пробиться в UFC предпримет попытку бывший оппонент Чимаева. В апреле 2019 году россиянин Икрам Алискеров бился со своим соотечественником на шоу BRAVE CF и уже на 146-й секунде оказался в глубочайшем нокауте, но сумел вернуться ещё сильнее. В следующих четырёх битвах он взял верх (трижды — досрочно) и заслужил право выступить на DWCS. Противостоять ему будет Марио Соуза, ранее уже пытавшийся впечатлить Уайта. Правда, всё сложилось не лучшим образом. В сентябре 2021-го он уступил и был вынужден вновь вернуться в родную страну. И грядущая дуэль покажет, помогло ли это ему набраться опыта и закрыть пробелы.

Bellator 285

Дата и место проведения: 23 сентября, Дублин (Ирландия).

Значимые бои: Бенсон Хендерсон — Питер Куилли, Йоэль Ромеро — Мэлвин Манхуф, Кирилл Сидельников — Касим Арас.

В сентябре промоушен Скотта Кокера последует примеру своего главного конкурента и проведёт очередное шоу в Европе. Причём по именам кард обещает стать довольно впечатляющим. В главном бое выступит экс-чемпион WEC и UFC в лёгком весе Бенсон Хендерсон, а во втором по значимости поединке — двукратный претендент на титул в средней категории Йоэль Ромеро. Российские же болельщики смогут понаблюдать за битвой с участием Кирилла Сидельникова, который постарается закрыть поражение семимесячной давности.

В феврале одноклубник Фёдора Емельяненко находился в шаге от попадания в топ-10 тяжёлого веса, но был жестоко избит Гокханом Сарикамом, а проблемы с визой практически лишили его возможности в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Чтобы не простаивать, Сидельников согласился подраться на шоу Ural FC и всего за 45 секунд нокаутировал Фабио Мальдонадо, а затем получил отличный шанс вернуться на победные рельсы и в Bellator. К 35 годам Касим Арас ни разу не бился на высоком уровне, а 14-месячный простой так же не пойдёт ему на пользу.