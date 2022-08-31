военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Уайт: у Дудаковой есть всё, чтобы стать чемпионом UFC

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о перспективах россиянки Виктории Дудаковой в промоушене.
Уайт: у Дудаковой есть всё, чтобы стать чемпионом UFC
  • AP

«Она победила, будучи андердогом, она невероятно сильна духом и невероятно сильна физически. Ей только 23 года, у неё есть всё, чтобы стать чемпионом UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Девушка-боец Виктория Дудакова одержала победу над бразильянкой Марией Силвой на турнире Dana White's Contender Series. Она победила единогласным решением судей (29—28, 29—28, 29—28). Таким образом, россиянка получила контракт с UFC.

Ранее Виктория Дудакова получила контракт UFC после победы над Силвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить