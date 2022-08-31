Уайт: у Дудаковой есть всё, чтобы стать чемпионом UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о перспективах россиянки Виктории Дудаковой в промоушене.

«Она победила, будучи андердогом, она невероятно сильна духом и невероятно сильна физически. Ей только 23 года, у неё есть всё, чтобы стать чемпионом UFC», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Девушка-боец Виктория Дудакова одержала победу над бразильянкой Марией Силвой на турнире Dana White's Contender Series. Она победила единогласным решением судей (29—28, 29—28, 29—28). Таким образом, россиянка получила контракт с UFC.

Ранее Виктория Дудакова получила контракт UFC после победы над Силвой.