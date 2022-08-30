Тренер Исмаилова: для него поединок с Иличем — лёгкие деньги

Рамзан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, объяснил, почему боец хочет выйти на поединок с сербом Александром Иличем до боя с Александром Шлеменко.

«Для Мухаммада поединок с Иличем — лёгкие деньги, хотя риск есть. Он — подвижный, прыгает, бьёт нестандартные удары коленями и ногами, но Мухаммад его съест. Серба нужно убрать из этого противостояния, после чего в бою Исмаилов — Шлеменко будет интрига», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12. Сербский боец нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.

Изначально вместо Илича со Шлеменко должен был драться Магомед Исмаилов, но их бой был перенесён на конец года из-за операции Исмаилова.

Ранее Шлеменко заявил, что проведёт реванш с Иличем.