Тренер Исмаилова: для него поединок с Иличем — лёгкие деньги
- РИА Новости
«Для Мухаммада поединок с Иличем — лёгкие деньги, хотя риск есть. Он — подвижный, прыгает, бьёт нестандартные удары коленями и ногами, но Мухаммад его съест. Серба нужно убрать из этого противостояния, после чего в бою Исмаилов — Шлеменко будет интрига», — цитирует тренера «РБ Спорт».
Шлеменко потерпел поражение на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 12. Сербский боец нокаутировал 38-летнего россиянина на 20-й секунде первого раунда поединка в Екатеринбурге.
Изначально вместо Илича со Шлеменко должен был драться Магомед Исмаилов, но их бой был перенесён на конец года из-за операции Исмаилова.
Ранее Шлеменко заявил, что проведёт реванш с Иличем.