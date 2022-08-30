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Махачев: Оливейра пытался сбежать и получить бой с Макгрегором или Диасом

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Четвёртый номер лёгкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев упрекнул своего будущего оппонента Чарльза Оливейру в нежелании биться с ним.

«Когда мне предложили бой, я сказал, что место неважно. Я сказал, что приеду в Бразилию на лошади. Я сообщил UFC, что просто хочу титульный бой. Как раз-таки этот парень пытался сбежать, когда говорил, что хочет подраться с (Конором. — RT) Макгрегором и (Нейтом) Диасом», — сказал Махачев ESPN.

По словам российского бойца, Оливейра хотел получить в соперники более удобного ему бойца и при этом драться при родных болельщиках. В то время как сам Махачев был готов выступать в любой точке земного шара.

«Ему бы не помогла домашняя арена. Кто ему поможет, когда закроется клетка? Мне плевать, но если это важно, тогда у него большие проблемы, потому что в Абу-Даби будут мои люди, и они поддержат меня», — добавил Махачев.

Поединок между Оливейрой и Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.

За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, в 22 из которых одержал победу (14 — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.

Ранее Оливейра заявил, что UFC планировал провести бой в лёгком весе между ним и Махачевым на турнире UFC 283 в Бразилии, но россиянин отказался выступать.

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