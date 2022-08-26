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Оливейра рассказал, что Махачев не захотел проводить с ним бой в Бразилии

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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра заявил, что организация планировала провести бой в лёгком весе между ним и Исламом Махачевым на турнире UFC 283 в Бразилии, но россиянин отказался выступать.
Оливейра рассказал, что Махачев не захотел проводить с ним бой в Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Переговоры были несложными. Но не думаю, что бой с Махачевым должен произойти сейчас. Они так много говорили о варианте с Бразилией. Так вот если бы они согласились драться в Бразилии, мы бы сражались в январе», — цитирует Оливейру AG Fight.

Также бразилец заявил, что Махачев будет драться только там, где захочет его команда.

Титульный бой между Оливейрой и Махачевым состоится в октябре на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым.

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