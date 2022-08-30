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Россиянка Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя

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Российская девушка-боец Ирина Алексеева заключила соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на четыре боя.

«Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя. Дебют пройдет в декабре», — цитирует члена команды спортсменки ТАСС.

32-летняя девушка-боец выступала в организации Bellator, где победила четыре раза и потерпела одно поражение.

Последний поединок прошёл 23 октября 2021 года, в котором Алексеева одержала победу над Стевани Лило Пейдж единогласным решением судей.

Ранее бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов высказался о возможном возвращении в смешанные единоборства.

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