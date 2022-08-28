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Магомедшарипов — о возвращении в ММА: я подумаю над этим

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Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов высказался о возможном возвращении в смешанные единоборства.
Магомедшарипов — о возвращении в ММА: я подумаю над этим
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Заново начать карьеру? Уже время прошло. Ну, хочется, когда вижу, как кто-то дерётся, когда с кем-то прохожу сборы, с друзьями. Но не знаю, надо подумать. Я подумаю над этим вопросом», — говорит Магомедшарипов в ролике, размещённом на YouTube-канале Fighting Flashback.

На счету Магомедшарипова 18 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей.

Ранее Магомедшарипов объяснил, почему решил завершить карьеру в UFC.

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