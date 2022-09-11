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Уайт прокомментировал освистывание Чимаева фанатами

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева на взвешивании перед боем с Кевином Холлэндом.
Уайт прокомментировал освистывание Чимаева фанатами
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Я не удивлён такой реакции. Они сумасшедшие. Если ты не делаешь вес, ты получаешь такую реакцию. Эти парни — профессионалы, они должны показывать готовый вес и демонстрировать хорошую форму», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.

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