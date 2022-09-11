Джейк Пол похвалил Диаза после победы над Фергюсоном на UFC 279
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«Вот так нужно уходить от босса и становиться боссом самому», — написал Пол в соцсетях.
Бой завершился в четвёртом раунде, после того как Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина».
Таким образом, американец одержал 22-ю победу при 13 неудачах, в то время как Фергюсон потерпел восьмое поражение в карьере при 26 победах.
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