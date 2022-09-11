Чимаев эмоционально отреагировал на свою победу над Холлэндом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.

«Я самый опасный парень здесь, я убью всех! Дайте мне этих парней из главного боя, я одолею обоих. Если я умру, то сделаю это в клетке. Я никогда не покину клетку, это мой дом!» — эмоционально заявил Чимаев после боя.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд первого раунда. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 279.