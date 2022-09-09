Стали известны подробности потасовки перед пресс-конференцией бойцов Чимаева и Диаза
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«У Нейта Диаза было 75 человек в команде, у Хамзата — около 25, мы не были готовы к такому», — приводит слова президента UFC Даны Уайта журналист Джек Фахардо в социальных сетях.
Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала эффект домино — к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.
Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию.
На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до боя с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.
Поединок Чимаев — Диаз состоится 10 сентября и станет главным событием в рамках турнира UFC 279.
Ранее бразилец Пауло Коста высказался о Чимаеве.