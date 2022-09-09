Стали известны подробности потасовки перед пресс-конференцией бойцов Чимаева и Диаза

Стало известно, сколько людей было замешано в стычке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«У Нейта Диаза было 75 человек в команде, у Хамзата — около 25, мы не были готовы к такому», — приводит слова президента UFC Даны Уайта журналист Джек Фахардо в социальных сетях.

Журналист Ариэль Хельвани в соцсетях сообщил, что главными участниками инцидента стали Чимаев и Кевин Холланд. Между ними произошла стычка, которая вызвала эффект домино — к потасовке примкнули другие бойцы и их окружение.

Уайт был вынужден отменить пресс-конференцию.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до боя с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Поединок Чимаев — Диаз состоится 10 сентября и станет главным событием в рамках турнира UFC 279.

Ранее бразилец Пауло Коста высказался о Чимаеве.