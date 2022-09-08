Коста: Чимаев не хочет со мной драться, потому что боится меня

Бразилец Пауло Коста высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Ты не хочешь драться, потому что ты боишься, парнишка! Ты боишься, как лох! Но я не ожидал ничего другого. Какой из него гангстер? Он не ходит в одиночку, а теперь он избегает боя», — заявил Коста в соцсетях.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

По информации СМИ, следующий поединок Чимаева состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

Ранее российская девушка-боец Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от предстоящего поединка между Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.