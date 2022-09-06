Дудакова назвала Чимаева безоговорочным фаворитом в поединке с Диасом

Российская девушка-боец Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от предстоящего поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.

«Я считаю, что, конечно, бесспорным фаворитом является Чимаев. Думаю, что он выиграет с вероятностью в 100%. Что касается Диаса, то он может рассчитывать только на то, что Хамзат может устать. Потому что всё‑таки довольно тяжело драться пять раундов», — приводит слова Дудаковой Metaratings.ru.

Она также поделилась мнением, что бой пройдёт всю дистанцию, потому что «уронить» Диаса практически невозможно. По её словам, это может получиться, только если Чимаев попробует «засамбить» своего соперника.

По сообщениям СМИ, поединок состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее бывший чемпион M-1, российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко высказался о предстоящем поединке между Чимаевым и Диасом.