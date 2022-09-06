военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дудакова назвала Чимаева безоговорочным фаворитом в поединке с Диасом

Короткая ссылка
Российская девушка-боец Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от предстоящего поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.
Дудакова назвала Чимаева безоговорочным фаворитом в поединке с Диасом
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

«Я считаю, что, конечно, бесспорным фаворитом является Чимаев. Думаю, что он выиграет с вероятностью в 100%. Что касается Диаса, то он может рассчитывать только на то, что Хамзат может устать. Потому что всё‑таки довольно тяжело драться пять раундов», — приводит слова Дудаковой Metaratings.ru.

Она также поделилась мнением, что бой пройдёт всю дистанцию, потому что «уронить» Диаса практически невозможно. По её словам, это может получиться, только если Чимаев попробует «засамбить» своего соперника.

По сообщениям СМИ, поединок состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее бывший чемпион M-1, российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко высказался о предстоящем поединке между Чимаевым и Диасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить