Кунченко считает Рахмонова более интересным соперником для Чимаева, чем Диас

Бывший чемпион M-1, российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко высказался о предстоящем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.

«Гораздо интереснее было бы посмотреть на Чимаева с Шавкатом Рахмоновым, потому что они оба находятся на пике. Рахмонов идёт на серии досрочных побед. Чимаев на пике, поэтому он выиграет у Диаса, заработает популярность и приблизится к поясу», — цитирует Кунченко Metaratings.

По его словам, если встреча растянется до пяти раундов, то Диас сможет дать отпор Чимаеву за счёт своей выносливости, но только в том случае, если хорошо подготовится к поединку. Он также отметил, что американец находится на закате своей карьеры и уже выходит на бой, толком не тренировавшись, — чтобы заработать денег.

По сообщениям СМИ, поединок состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Чимаевым и Диасом.