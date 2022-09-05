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Кунченко считает Рахмонова более интересным соперником для Чимаева, чем Диас

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Бывший чемпион M-1, российский боец полусреднего веса Алексей Кунченко высказался о предстоящем поединке между чеченцем Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.
Кунченко считает Рахмонова более интересным соперником для Чимаева, чем Диас
  • Gettyimages.ru

«Гораздо интереснее было бы посмотреть на Чимаева с Шавкатом Рахмоновым, потому что они оба находятся на пике. Рахмонов идёт на серии досрочных побед. Чимаев на пике, поэтому он выиграет у Диаса, заработает популярность и приблизится к поясу», — цитирует Кунченко Metaratings.

По его словам, если встреча растянется до пяти раундов, то Диас сможет дать отпор Чимаеву за счёт своей выносливости, но только в том случае, если хорошо подготовится к поединку. Он также отметил, что американец находится на закате своей карьеры и уже выходит на бой, толком не тренировавшись, — чтобы заработать денег.

По сообщениям СМИ, поединок состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Чимаевым и Диасом.

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