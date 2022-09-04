Боец UFC Ган считает, что Чимаев финиширует Диаза

Французский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Сирил Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.

«Чимаев молод и находится на пике своих возможностей, он более чем уверен в себе. Возможно, если бы этот бой состоялся пять-шесть лет назад, то расклады были бы другими, но сейчас Диазу будет тяжело. Я люблю Нейта, но, к сожалению, Чимаев его финиширует», — приводит слова Гана YouTube-канал MMA Pros Pick.

По сообщениям СМИ, бой состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее американский боец Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от поединка между Чимаевым и Диазом.