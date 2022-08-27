О'Мэлли считает, что Диаз одержит победу над Чимаевым в поединке на турнире UFC

Американский боец Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.

«Думаю, Нейт прикончит Чимаева в пятом раунде. Я мог бы поставить деньги на такой исход. Диаз нокаутирует уставшего соперника. Если бы я думал головой, то поставил бы на Хамзата», — заявил О'Мэлли на своём YouTube-канале.

По сообщениям СМИ, бой состоится 10 сентября в рамках турнира UFC 279.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее Чимаев заявил, что вышвырнет Диаза из UFC.