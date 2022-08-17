Чимаев заявил, что вышвырнет Диаза из UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от боя с американцем Нейтом Диазом на турнире UFC 279.

«Он сам признает, что это плохой для него бой. Будто я могу без проблем его разорвать. Он становится старше. Он уже не тот парень, который побил Макгрегора. Это его последний бой по контракту. Он проиграет и пойдёт боксировать. Я убью его и вышвырну из UFC», — приводит слова Чимаева TheMacLife.

По сообщениям СМИ, бой Чимаев — Диаз состоится в рамках турнира UFC 279 10 сентября.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой.

Ранее сообщалось что Чимаев встретится с Диазом на турнире UFC 279 10 сентября.