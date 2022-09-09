Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаса

Президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279.

«Этого не произойдёт. Я извиняюсь перед всеми… Такого ещё не было в истории этой компании. Поверьте мне, когда я говорю вам, что это правильное решение — не проводить эту пресс-конференцию прямо сейчас. Для всеобщей безопасности», — приводит слова Уайта MMAweekly.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до боя с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Поединок Чимаев — Диаз состоится 10 сентября и станет главным событием в рамках турнира UFC 279.

Ранее бразилец Пауло Коста высказался о Чимаеве.