На фоне потасовки и провала весогонки: как Чимаев «задушил» Холлэнда, а Диаз сокрушил Фергюсона на UFC 279

Хамзат Чимаев сломил сопротивление Кевина Холлэнда на турнире UFC 279 и одержал 12-ю подряд победу в карьере. Поединок в промежуточном весе продлился чуть более двух минут, а успех шведскому бойцу чеченского происхождения принёс удушающий приём Д’Арса. В главном бою вечера Нейт Диаз с помощью гильотины взял верх над Тони Фергюсоном и на высокой ноте завершил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате. Также шоу запомнилось яркой схваткой с участием россиянина Дениса Тюлюлина, нокаутировавшего Джейми Пикетта.

Всего за пару дней UFC 279 прошёл путь от одного из наименее интригующих турниров промоушена до самого обсуждаемого шоу по смешанным единоборствам в 2022 году. Если изначально вниманию болельщиков были представлены довольно невыдающийся кард с парой-тройкой звёздных бойцов и практически лишённый спортивной составляющей главный поединок, то последующие события не только максимально подогрели интерес, но и поспособствовали появлению сразу двух схваток с приставкой «супер». И в основном за это ответственен один из сильнейших полусредневесов планеты Хамзат Чимаев.

За прошедшую неделю шведский боец чеченского происхождения дважды успел стать главным объектом обсуждения в СМИ. Сначала он оказался в центре внимания в ночь на пятницу, когда стал участником масштабной потасовки за кулисами. Если верить источникам, Чимаев что-то не поделил с другим представителем категории до 77 кг Кевином Холлэндом, а в процессе споров ударил американца ногой в грудь. Впоследствии к ситуации подключился на тот момент будущий противник Хамзата — Нейт Диаз, а также команды обоих спортсменов. В итоге в конфликте участвовали около 100 человек, что заставило руководство UFC отказаться от проведения пресс-конференции из соображений безопасности.

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Казалось бы, лучшего способа создать ажиотаж вокруг шоу и быть не может, но на этом Чимаев не остановился. Спустя сутки он впервые за время выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате провалил взвешивание и тем самым спровоцировал солидные изменения в карде. Хамзат был исключён из числа участников главного поединка вечера, а взамен получил в соперники Холлэнда. При этом его место занял решивший вновь попробовать свои силы в полусреднем весе Тони Фергюсон. Изначально бывший временный чемпион UFC должен был биться с Ли Джинглиангом, но в итоге вышел на Диаза. И хотя оба сейчас находятся не на пике, с медийной точки зрения было идеально свести в клетке суперзвёздных ветеранов MMA до того, как они покинут организацию.

Исходя из стиля боя, встреча с Чимаевым изначально казалась кошмаром для Холлэнда. Американец всегда славился ударной техникой, а специалистом по борьбе никогда не был. И ранее это наглядно демонстрировали и Дерек Брансон, и Марвин Веттори, в общей сложности укладывавшие его на настил 17 раз за 30 минут. Сам Кевин прекрасно понимал это, признаваясь, что схватка с Хамзатом станет для него предельно сложным испытанием. Интрига могла появиться лишь в том случае, если сам представитель Швеции захочет попробовать свои силы в стойке и провести на ногах хотя бы один полный раунд.

Но Чимаев не стал искушать судьбу и на первых же секундах набросился на Холлэнда, всеми силами пытаясь затянуть его на канвас. Поначалу тот отчаянно сопротивлялся и чудесным образом сохранял равновесие, но долго это продолжаться не могло. Превосходящий соперника как в антропометрии, так и в борцовских навыках Хамзат всё же повалил его и сразу набросил удушающий Д’Арса. Около минуты Кевин держался и пытался вырваться из захвата, но постепенно лишь оказывался во всё более сложной ситуации. И спустя 133 секунды после старта боя американец был вынужден постучать.

Можно было ожидать, что Чимаев и Холлэнд не остановятся на этом и продолжат выяснять отношения в октагоне, но этого не произошло. Как часто бывает, агрессия ушла сразу же после окончания схватки, а спортсмены пожали друг другу руки и обнялись. Правда, в отношении фанатов Хамзат был уже не так уважителен и принялся провоцировать их, на что последовала соответствующая реакция. Не устроили их заявления бойца о готовности расправиться с любым соперников в клетке и оправдания относительно проваленной сгонки веса. По словам самого Хамзата, он был готов вписаться в лимит категории, но доктор запретил ему делать это. Правда, то же самое накануне заявил и Дана Уайт.

Так или иначе, от провала Чимаева на взвешивании больше других выиграл Диаз. Вместо непобеждённого борца в расцвете сил ему достался Фергюсон — природный легковес, который в последний раз бился в полусредней категории 11 лет назад, а к этому шоу подходил на серии из четырёх поражений. Причём два из них были досрочными, а нокаут в сражении с Майклом Чендлером и вовсе получился зубодробительным. Не в пользу Тони говорил и тот факт, что изначально он готовился к дуэли из трёх, а не пяти раундов.

В итоге бой получился далеко не таким ярким, каким мог стать, если бы ветераны MMA встретились года три-четыре назад. Диаз хоть и пропускал много лоу-киков, контролировал ход схватки, а Фергюсон постепенно сталкивался со всё новыми и новыми проблемами. В первом же раунде он разбил ногу, а в течение последующих на его лице образовалось несколько рассечений. В разменах он смотрелся слабее и зачастую был вынужден спасаться бегством. Это забавляло Нейта, не упускавшего возможности поиздеваться над соперником.

В целом Фергюсо не был похож на самого себя образца лучших лет. Былого тайминга не было, скорость стала заметно ниже, да и неожиданных ходов он практически не предпринимал. Если раньше Тони считался одним из самых непредсказуемых бойцов промоушена, то теперь его арсенал сузился до лоу-киков, комбинации из джеба и прямого да боковых. Изредка он пытался включать фирменные удары локтями, но Диаз был к этому готов.

А к четвёртому раунду у Фергюсона ожидаемо закончились силы, вследствие чего он постепенно превратился в статичную мишень — идеальный расклад для неплохого боксёра, да ещё и обладающего гранитной челюстью. Концовка боя напомнила о первом противостоянии Диаза с Конором Макгрегором. Серией попаданий Нейт вынудил Тони броситься в ноги и мгновенно провёл гильотину, выбраться из которой уже не позволил.

Таким образом, последний поединок по действующему контракту с UFC у Диаза получился не таким, как планировало руководство. Американец на высокой ноте завершил выступления в промоушене и признался, что в ближайшем будущем планирует попробовать себя в другой «профессии». Нейт намекнул на переход в другой вид единоборств, но не уточнил, в какой именно.

Помимо прочего, турнир в Лас-Вегасе запомнился яркой битвой с участием отечественного бойца. Денис Тюлюлин подходил к дуэли с Джейми Пикеттом в статусе андердога, а по её ходу попал в сложную ситуацию. Два подряд непреднамеренных удара в пах заставили рефери Майка Бельтрана оштрафовать россиянина на один балл и до минимума снизить его шансы на победу решением судей. Хотя с вердиктом судьи не согласились комментаторы UFC, включая самого Джо Рогана.

Однако Тюлюлин лучшим образом отреагировал на спорное решение рефери и за оставшиеся две минуты второго раунда буквально смёл Пикетта с настила. Два тяжелейших попадания коленом отправили американца на канвас, а шквал ударов в партере заставил Бельтрана остановить битву. Денис реабилитировался за поражение от соотечественника Алиасхаба Хизриева и одержал первую победу под эгидой крупнейшего MMA-промоушена планеты.