Диаз: я собираюсь попробовать себя в «другой профессии»

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в главном поединке турнира UFC 279, который состоялся в Лас-Вегасе (США).

«Я люблю UFC, но я собираюсь попробовать себя в другой профессии. Я хочу захватить другой вид спорта. Неважно, это будет бокс, кикбоксинг или джиу-джитсу», — заявил после боя американец.

Бой завершился в четвёртом раунде после того, как Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина».

Таким образом, американец одержал 22-ю победу при 13 неудачах. В то время как Фергюсон потерпел восьмое поражение в карьере при 26 победах.

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