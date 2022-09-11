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Чимаев «задушил» Холлэнда на UFC 279

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279, который проходит в американском Лас-Вегасе.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда, и завершился на второй минуте 13-й секунде первог раунда. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым. Холлэнд потерпел восьмое поражение в карьере. Также в его послужном списке значится 23 победы.

В главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата Нейт Диаз сразится с Тони Фергюсоном.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о проваленной весогонке Хамзата Чимаева к поединку против Нейта Диаза.  

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