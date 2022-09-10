Макгрегор раскритиковал Чимаева за срыв боя с Диазом

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о проваленной весогонке Хамзата Чимаева к поединку против Нейта Диаза.

«Моё мнение, что Хамзата вообще нужно было снять с турнира. Более удобный бой за то, что ты не сделал вес. Это может заставить многих других в этой игре последовать его примеру», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Диаз должен был встретиться с Чимаевым на UFC 279 в ночь на 11 сентября. Шведский боец провалил взвешивание перед боем, из-за чего проведёт бой с американцем Кевином Холлэндом. Диаз встретится с Тони Фергюсоном.

Оба боя будут состоять из пяти раундов.

Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Диаз прокомментировал смену соперника на бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона.