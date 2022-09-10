Макгрегор раскритиковал Чимаева за срыв боя с Диазом
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«Моё мнение, что Хамзата вообще нужно было снять с турнира. Более удобный бой за то, что ты не сделал вес. Это может заставить многих других в этой игре последовать его примеру», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Диаз должен был встретиться с Чимаевым на UFC 279 в ночь на 11 сентября. Шведский боец провалил взвешивание перед боем, из-за чего проведёт бой с американцем Кевином Холлэндом. Диаз встретится с Тони Фергюсоном.
Оба боя будут состоять из пяти раундов.
Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее Диаз прокомментировал смену соперника на бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона.