Диаз — о Фергюсоне: Хабиб боялся его так же, как Чимаев боится меня
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«Фергюсон на протяжении долгого времени был рядом. Нам следовало подраться давным-давно. Хабиб боялся его так же, как этот засранец Чимаев боится меня», — сказал Диаз на YouTube-канале UFC.
Диаз должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым на UFC 279 в ночь на 11 сентября. Шведский боец провалил взвешивание перед боем, из-за чего проведёт бой с американцем Кевином Холлэндом.
Оба боя будут состоять из пяти раундов.
Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о смене соперников для Чимаева и Диаза, которые должны были встретиться на UFC 279.