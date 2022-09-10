Диаз — о Фергюсоне: Хабиб боялся его так же, как Чимаев боится меня

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз прокомментировал смену соперника на бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона.

«Фергюсон на протяжении долгого времени был рядом. Нам следовало подраться давным-давно. Хабиб боялся его так же, как этот засранец Чимаев боится меня», — сказал Диаз на YouTube-канале UFC.

Диаз должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым на UFC 279 в ночь на 11 сентября. Шведский боец провалил взвешивание перед боем, из-за чего проведёт бой с американцем Кевином Холлэндом.

Оба боя будут состоять из пяти раундов.

Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о смене соперников для Чимаева и Диаза, которые должны были встретиться на UFC 279.