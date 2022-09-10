Чимаеву поменяли соперника из-за провального взвешивания

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о смене соперников для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза, которые должны были встретиться между собой на UFC 279.

Чимаев встретится с американцем Кевином Холландом, сообщил Уайт в эфире SportsCenter. Диаз встретится со своим соотечественником Тони Фергюсоном.

Оба боя будут состоять из пяти раундов.

Чимаев провалил взвешивание, оказавшись тяжелее своего соперника.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до встречи с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее в Лас-Вегасе перед UFC состоялась церемония взвешивания бойцов.