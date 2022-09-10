Чимаеву поменяли соперника из-за провального взвешивания
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Чимаев встретится с американцем Кевином Холландом, сообщил Уайт в эфире SportsCenter. Диаз встретится со своим соотечественником Тони Фергюсоном.
Оба боя будут состоять из пяти раундов.
Чимаев провалил взвешивание, оказавшись тяжелее своего соперника.
На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до встречи с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.
Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее в Лас-Вегасе перед UFC состоялась церемония взвешивания бойцов.