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Чимаеву поменяли соперника из-за провального взвешивания

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о смене соперников для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Нейта Диаза, которые должны были встретиться между собой на UFC 279.
Чимаеву поменяли соперника из-за провального взвешивания
  • Gettyimages.ru

Чимаев встретится с американцем Кевином Холландом, сообщил Уайт в эфире SportsCenter. Диаз встретится со своим соотечественником Тони Фергюсоном.

Оба боя будут состоять из пяти раундов.

Чимаев провалил взвешивание, оказавшись тяжелее своего соперника.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до встречи с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Турнир пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее в Лас-Вегасе перед UFC состоялась церемония взвешивания бойцов.

 

 

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