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Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279

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В Лас-Вегасе перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялась церемония взвешивания бойцов.
Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279
  • Gettyimages.ru

Хамзат Чимаев провалил процедуру перед главным поединком UFC 279 против Нейта Диаза из США. Шведский боец чеченского происхождения показал на весах 81 кг. Вес американца составил 77,56 кг.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до встречи с Гилбертом Бёрнсом не проводил в октагоне весь бой.

Поединок Чимаев — Диаз состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, сколько людей было замешано в стычке между Чимаевым и Диазом.

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