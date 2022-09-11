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Тренер «Ахмата» Бичуев: Чимаев сделает с Ковингтоном то же, что с Холлэндом

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Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев уверен, что Хамзат Чимаев одержит лёгкую победу над бывшим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтоном.
Тренер «Ахмата» Бичуев: Чимаев сделает с Ковингтоном то же, что с Холлэндом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мне кажется, с Ковингтоном будет примерно то же самое, что и с Холлэндом. Чимаев действительно очень хорош в борьбе, здорово контролирует оппонента. Это его стихия. И он настолько быстро проходит в ноги — не успел начаться раунд, как он уже перевёл Кевина. Не думаю, что Хамзат будет испытывать проблемы с проведением тейкдаунов в поединке с Колби. А если сумеет положить его на землю, то там легко разберёт», — заявил Бичуев RT.

Ранее тренер ответил, с кем хотел бы увидеть следующий бой Чимаева.

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