Чимаев отказался от поединка с Уиттакером

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отказался от боя с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Мне нравится Роберт. Я не хочу драться с хорошими парнями. Хочу биться с кем-то плохим, чтобы мне его не было жалко. С Робертом я бы лучше потренировался: он очень хорош, один из лучших бойцов в мире», — цитирует Чимаева UFC Russia.

Чимаев одержал победу над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279. Поединок не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.

Ранее тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев сказал, кого хотел бы видеть следующим соперником Чимаева в UFC.