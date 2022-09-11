Тренер «Ахмата» Бичуев не считает, что Чимаеву стоит переходить в средний вес
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«Хамзат часто приезжает к себе домой и заходит в наш зал. Рядом с Абубакаром Вагаевым и Бесланом Ушуковым он уже не выглядит таким габаритным. Хотя они тоже дерутся в 77 кг. Не думаю, что у Чимаева существует проблема с тем, чтобы уложиться в лимит полусреднего веса. Не считаю, что он перейдёт в среднюю категорию, что этот переход ему нужен. Там ребята погабаритнее, «физика» будет другая», — сказал Бичуев RT.
При этом он уверен, что при желании Чимаев способен адаптироваться к средней весовой категории и успешно выступать там.
«Само собой, если Чимаев решит подняться в весе, то наберёт во всех компонентах. Станет массивнее и быстро адаптируется к новому дивизиону. Но в 77 кг он чувствует себя комфортнее», — добавил Бичуев.
Ранее наставник заявил, что ему пришлось по нраву решение UFC поставить Кевина Холлэнда против Хамзата Чимаева на UFC 279.