Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане после запуска группы спутников Starlink.

SpaceX вела прямую трансляцию события.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You», — сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила очередную группу спутников интернет-связи Starlink.