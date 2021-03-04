Иммунолог высказался о течении COVID-19 у пациентов с лейкемией

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался о течении коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с лейкемией.

Он отметил, что «лейкемия — это серьёзное заболевание, связанное с нарушением иммунитета в первую очередь».

«При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с коронавирусом», — цитирует РИА Новости Жемчугова.

Иммунолог заявил, что «химиотерапия при лейкемии очень суровая, она подавляет иммунитет».

«Тем более если человек уже получил такую процедуру, как пересадка костного мозга, там вообще иммунодепрессанты мощнейшие включаются. В этой ситуации, конечно, не исключено, что вирус приобретает какое-то другое течение, чем у обычных людей», — сообщил он.

Жемчугов добавил, что «нужно вакцинировать этих людей в то время, когда минимален ущерб от проводимого лечения, и это решать должен только лечащий врач однозначно, больше никто».

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.