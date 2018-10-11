В посольстве США прокомментировали ситуацию с аварией «Союза МС-10»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении посольства в Москве в Twitter.
«Мы рады благополучному приземлению экипажа «Союза». Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего опыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента», — говорится в заявлении дипмиссии.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. Экипаж жив.