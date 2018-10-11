В посольстве США прокомментировали ситуацию с аварией «Союза МС-10»

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В посольстве США в России заявили, что многолетнее сотрудничество России и Соединённых Штатов в космосе внесло вклад в благополучный исход инцидента с аварией «Союза МС-10».
В посольстве США прокомментировали ситуацию с аварией «Союза МС-10»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении посольства в Москве в Twitter.

«Мы рады благополучному приземлению экипажа «Союза». Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего опыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента», — говорится в заявлении дипмиссии.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. Экипаж жив.

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