Леониду Рошалю присудили премию Москвы «Легенда века»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль получил премию Москвы «Легенда века». Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Присудить премию города Москвы 2018 года «Легенда века» Рошалю Леониду Михайловичу, президенту Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения Москвы», — приводит текст указа телеканал m24.

Премия была присуждена Рошалю за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

27 апреля советскому и российскому педиатру Леониду Рошалю исполнилось 85 лет.

Президент России Владимир Путин пожелал Рошалю здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.