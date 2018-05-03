Леониду Рошалю присудили премию Москвы «Легенда века»
- РИА Новости
«Присудить премию города Москвы 2018 года «Легенда века» Рошалю Леониду Михайловичу, президенту Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения Москвы», — приводит текст указа телеканал m24.
Премия была присуждена Рошалю за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.
27 апреля советскому и российскому педиатру Леониду Рошалю исполнилось 85 лет.
Президент России Владимир Путин пожелал Рошалю здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.