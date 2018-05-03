Леониду Рошалю присудили премию Москвы «Легенда века»

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль получил премию Москвы «Легенда века». Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.
Леониду Рошалю присудили премию Москвы «Легенда века»
  • РИА Новости

«Присудить премию города Москвы 2018 года «Легенда века» Рошалю Леониду Михайловичу, президенту Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения Москвы», — приводит текст указа телеканал m24.

Премия была присуждена Рошалю за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки.

27 апреля советскому и российскому педиатру Леониду Рошалю исполнилось 85 лет.

Президент России Владимир Путин пожелал Рошалю здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

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