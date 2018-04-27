Путин поздравил Леонида Рошаля с 85-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Путин поздравил Леонида Рошаля с 85-летием
  • globallookpress.com
  • © Maxim Burlak

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Леонид Михайлович! Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя врачебному делу и всю жизнь храните верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что и в России, и за рубежом Рошаля знают как яркого представителя медицинского сообщества. Президент пожелал ему здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

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