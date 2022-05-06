Следственный комитет попросил о заочном аресте журналиста Невзорова
- РИА Новости
«Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня», — цитирует РИА Новости представителя суда.
4 мая МВД России объявило Невзорова в розыск.
В марте центральный аппарат СК возбудил в отношении журналиста уголовное дело о распространении фейков о ВС России по ч. 2 ст. 207.3 УК, что предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.