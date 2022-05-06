Следственный комитет попросил о заочном аресте журналиста Невзорова

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова*.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова. Судебное заседание состоится сегодня», — цитирует РИА Новости представителя суда.

4 мая МВД России объявило Невзорова в розыск.

В марте центральный аппарат СК возбудил в отношении журналиста уголовное дело о распространении фейков о ВС России по ч. 2 ст. 207.3 УК, что предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.