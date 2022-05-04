Американская компания Emerson Electric покидает Россию

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Отмечается, что речь идёт о продаже дочернего предприятия компании Metran.

«Сегодня компания Emerson объявляет о своём решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании», — указал гендиректор компании Лал Карсанбхай.

Ранее сообщалось, что финская компания Valio продаёт бизнес в России группе Velkom.