Американская компания Emerson Electric покидает Россию

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Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России.
Американская компания Emerson Electric покидает Россию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Отмечается, что речь идёт о продаже дочернего предприятия компании Metran.

«Сегодня компания Emerson объявляет о своём решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании», — указал гендиректор компании Лал Карсанбхай.

Ранее сообщалось, что финская компания Valio продаёт бизнес в России группе Velkom.

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