Финская компания Valio продаёт бизнес в России группе Velkom
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Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что в данную сделку входит бренд «Виола» и завод Valio в Ершово.
Операции Valio в России после сделки будут прекращены.
7 марта финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка.
Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.