Финская компания Valio продаёт бизнес в России группе Velkom

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Финская компания Valio продаёт свой российский бизнес группе Velkom. Стоимость сделки не раскрывается.
Финская компания Valio продаёт бизнес в России группе Velkom
  • AFP
  • © OLGA MALTSEVA

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в данную сделку входит бренд «Виола» и завод Valio в Ершово.

Операции Valio в России после сделки будут прекращены.

7 марта финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка.

Президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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