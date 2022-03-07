Компании Valio и Paulig сообщили о прекращении работы в России
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«Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, «у Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России».
Кроме того, компания Paulig также сообщила о своём уходе с российского рынка.
Ранее финский производитель продуктов питания Fazer объявил о намерении приостановить деятельность в России.
6 марта издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны сообщило, что новые антироссийские санкции, введённые Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии.