Компании Valio и Paulig сообщили о прекращении работы в России

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig заявили, что уходят с российского рынка.

«Мы решительно осуждаем вторжение России в независимую Украину», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «у Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России».

Кроме того, компания Paulig также сообщила о своём уходе с российского рынка.

Ранее финский производитель продуктов питания Fazer объявил о намерении приостановить деятельность в России.

6 марта издание Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны сообщило, что новые антироссийские санкции, введённые Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии.