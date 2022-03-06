Seinäjoen Sanomat: антироссийские санкции повлияют на 90% финских экспортных компаний

Новые антироссийские санкции, введённые Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии.

Об этом сообщает Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.

Отмечается, что такого мнения придерживаются 80% финских компаний, которые были опрошены.

При этом 78% из опрошенных компаний напрямую или косвенно работают с Россией, для 22% российский рынок является главным.

Как пишет издание, судя по ответам, сильнее всего предприятия обеспокоены санкциями, которые направлены на банковский сектор, также компании задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим глава государства сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые.