Seinäjoen Sanomat: антироссийские санкции повлияют на 90% финских экспортных компаний

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Новые антироссийские санкции, введённые Западом, в целом негативно отразятся на работе экспортных компаний в Финляндии.

Об этом сообщает Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны.

Отмечается, что такого мнения придерживаются 80% финских компаний, которые были опрошены. 

При этом 78% из опрошенных компаний напрямую или косвенно работают с Россией, для 22% российский рынок является главным.

Как пишет издание, судя по ответам, сильнее всего предприятия обеспокоены санкциями, которые направлены на банковский сектор, также компании задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой.

Ранее европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что санкции, которые ЕС вводит против России из-за ситуации на Украине, ошибочны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим глава государства сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада в ответ ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжёлые.

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