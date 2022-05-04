В Подмосковье жителей пригласили принять участие в премии «Экология — дело каждого»

У жителей Подмосковья появился шанс поучаствовать в международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», организованной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В сообщении говорится, что принять участие в конкурсе смогут дети от 6 до 17 лет, их семьи, а также все детско-юношеские образовательные учреждения, включая детские сады, школы и профессиональные образовательные организации.

Побороться за победу можно как в командной номинации, так и в индивидуальной.

Ранее сообщалось, что в подмосковных городах ликвидировано более 30 стихийных свалок.

Также progorod43 информировал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.