В Подмосковье жителей пригласили принять участие в премии «Экология — дело каждого»

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У жителей Подмосковья появился шанс поучаствовать в международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», организованной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
В Подмосковье жителей пригласили принять участие в премии «Экология — дело каждого»
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroshi Watanabe

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В сообщении говорится, что принять участие в конкурсе смогут дети от 6 до 17 лет, их семьи, а также все детско-юношеские образовательные учреждения, включая детские сады, школы и профессиональные образовательные организации.

Побороться за победу можно как в командной номинации, так и в индивидуальной.

Ранее сообщалось, что в подмосковных городах ликвидировано более 30 стихийных свалок. 

Также progorod43 информировал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.

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