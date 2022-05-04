В Подмосковье жителей пригласили принять участие в премии «Экология — дело каждого»
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- © Hiroshi Watanabe
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В сообщении говорится, что принять участие в конкурсе смогут дети от 6 до 17 лет, их семьи, а также все детско-юношеские образовательные учреждения, включая детские сады, школы и профессиональные образовательные организации.
Побороться за победу можно как в командной номинации, так и в индивидуальной.
Ранее сообщалось, что в подмосковных городах ликвидировано более 30 стихийных свалок.
Также progorod43 информировал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.