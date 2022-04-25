В Подмосковье ликвидировали более 30 стихийных свалок с начала года

В Московской области ликвидировали более 30 стихийных свалок с начала 2022 года, ещё одна находится в процессе устранения.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу главного управления содержания территорий региона.

«Мы стараемся работать на опережение. Направляем собственникам участков и держателям территорий объяснения, как соблюдать требования по содержанию земли», — заявила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

По её словам, если факт загрязнения установлен, то на место выезжают инспекторы, составляют акт выездного обследования и привлекают собственника к ответственности.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.