В Подмосковье ликвидировали более 30 стихийных свалок с начала года

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В Московской области ликвидировали более 30 стихийных свалок с начала 2022 года, ещё одна находится в процессе устранения.
В Подмосковье ликвидировали более 30 стихийных свалок с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bernd Vogel

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу главного управления содержания территорий региона.

«Мы стараемся работать на опережение. Направляем собственникам участков и держателям территорий объяснения, как соблюдать требования по содержанию земли», — заявила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

По её словам, если факт загрязнения установлен, то на место выезжают инспекторы, составляют акт выездного обследования и привлекают собственника к ответственности.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области ликвидировали 176 нелегальных свалок.

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