В мартовские праздники в общественном транспорте Подмосковья совершили 7 млн поездок
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.
Примерно 3,7 млн поездок пассажиры совершили в автобусах. Проезд оплачивали в основном банковскими картами (1,3 млн оплат).
Свыше 3,2 млн поездок пришлось на электрички. Поездами ЦППК воспользовались 3 млн человек.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 500 тыс. пассажиров ежедневно пользуются Московским центральным кольцом.