В мартовские праздники в общественном транспорте Подмосковья совершили 7 млн поездок

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В мартовские праздники в общественном транспорте Московской области совершили около 7 млн поездок.
В мартовские праздники в общественном транспорте Подмосковья совершили 7 млн поездок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Примерно 3,7 млн поездок пассажиры совершили в автобусах. Проезд оплачивали в основном банковскими картами (1,3 млн оплат).

Свыше 3,2 млн поездок пришлось на электрички. Поездами ЦППК воспользовались 3 млн человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 500 тыс. пассажиров ежедневно пользуются Московским центральным кольцом.

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