В Ярославской области запустили кадровый проект «Ярославский резерв»

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В Ярославской области запустили кадровый проект, направленный на выявление и продвижение перспективных управленцев, которые готовы работать в интересах региона.
В Ярославской области запустили кадровый проект «Ярославский резерв»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Проект «Ярославский резерв» реализуется при поддержке платформы «Россия — страна возможностей».

«Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области — развивать её инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона», — заявил врио губернатора Михаил Евраев.

По его словам, не менее важным является и возвращение в регион квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России» Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области.

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