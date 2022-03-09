В Ярославской области запустили кадровый проект «Ярославский резерв»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Проект «Ярославский резерв» реализуется при поддержке платформы «Россия — страна возможностей».
«Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области — развивать её инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона», — заявил врио губернатора Михаил Евраев.
По его словам, не менее важным является и возвращение в регион квалифицированных специалистов.
Ранее сообщалось, что член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России» Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области.