Милена Милич назначена министром экологии и устойчивого развития Сахалинской области

Член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России» Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области.

Она будет курировать эксперимент по углеродному регулированию, межведомственную работу по целям устойчивого развития и широкий круг вопросов экологии и климата, сообщает интернет-газета «Взгляд».

«Я буду выстраивать проектную работу по достижению целей углеродного эксперимента, обеспечению международного признания усилий по формированию карбонового рынка в стране, аккумуляции опыта на межрегиональном уровне с вовлечением всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса, общества, а также зарубежных и российских организаций и экспертных центров в области экологии, климата и комплексной ESG-повестки», — прокомментировала Милич.

С 2022 года в региональном правительстве спектр вопросов ведомства Мминэкологии был расширен решением губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. В частности, министерством поставлены задачи по координации региональных ведомств для достижения целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что введение углеродных сборов и модернизация энергетических мощностей — путь не только к углеродной нейтральности, но и к современной экономике.