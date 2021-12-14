Скворцова заявила о влиянии коронавируса на процесс старения организма

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Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения.
Скворцова заявила о влиянии коронавируса на процесс старения организма
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройки организма, характерные старению. Эти изменения на первых этапах являются потенциально обратимыми и могут быть скорректированы», — отметила она.

Ранее невролог Эркин Шамсиев заявил, что коронавирус может запустить процесс преждевременного старения

Врач отметил, что при поражении лёгких в организме человека нарушается газообмен, а значит, усложняется процесс доставки кислорода к мозгу.

По его словам, для предотвращения процесса нужно работать над улучшением качества жизни: заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и перестать нервничать.

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